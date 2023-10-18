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BBC

رئيس أكاديمية الفنون تؤجل عرض "استديو 46"

03:32 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

الدكتورة غادة جبارة

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كتب- محمد شاكر:
قررت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، تأجيل إقامة العرض المسرحي الغنائي استديو 46 والذى كان من المقرر عرضه اليوم على خشبة مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون - سيد درويش لموعد لاحق.

وبحسب بيان، يأتي ذلك تأكيدا على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

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