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حماة الوطن يؤيد ويدعم خطوات القيادة السياسية في منع تهجير الفلسطينيين

02:27 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن

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كتب- نشأت علي:
أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، استعداده التام لتلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في النزول لدعم جهود الدولة في منع تهجير أهالي قطاع غزة حفاظا على القضية الفلسطينية، وعلى الأمن القومي المصري.

أكد الحزب أن الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر مع المستشار الألماني، وضع العالم كله أمام مسئولياته في ضرورة وضع حل لتداعيات الأزمة الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب من انتهاكات صارخة بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن: الحفاظ على أمن مصر القومي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، والشعب المصري يؤيد كل التحركات في هذا الشأن، لمنع انزلاق البلاد إلى منعطف خطير يؤثر على المنطقة بالكامل.

وأضاف الخزب: الحزب بكافة قياداته وأعضائه على مستوى الجمهورية على أتم استعداد لتلبية دعوة الرئيس للتفويض في رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والحفاظ على أمن مصر القومي.

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