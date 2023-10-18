مصدر سيادي مصري: لن نسمح بإجلاء الأجانب في غزة والتصعيد سيقابل بتصعيد

كتب- محمد عبدالناصر:

أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن مصدرا سياديا مصريا قال لـ"القاهرة الإخبارية" ردا على تصريحات نتنياهو بعدم فتح معبر رفح، إن مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب في قطاع غزة والتصعيد سيقابل بتصعيد.

جاء ذلك في نبأ عاجل للقناة.