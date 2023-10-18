أعضاء التحالف الوطني في مصر يؤدون صلاة الغائب عند بوابة معبر رفح
كتب- مصراوي:
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيديو يظهر أعضاء من التحالف الوطني وهم يصلون صلاة الظهر ثم صلاة الغائب على ضحايا العدوان على غزة.
وقالت الإعلامية دينا زهرة: "تأدية صلاة الغائب من أعضاء التحالف الوطني في مصر عند بوابة معبر رفح على أرواح الشهداء الذين قضوا بالأمس في القصف الدموي على المستشفى المعمداني في غزة وراح ضحيته ما يقرب من 500 شهيد".
كما ظهر بالفيديو لافتات تأييد مكتوب عليها "مرابطون حتى الإغاثة".
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