السفير الفلسطيني: إلغاء القمة مع بايدن إجراء طبيعي بعد ضرب مستشفى المعمداني

كتب- إسلام لطفي:

علق دياب اللوح، السفير الفلسطيني، على إلغاء قمة عمان التي كان من المقرر عقدها اليوم الأربعاء بين مصر وفلسطين والأردن والرئيس الأمريكي جون بايدن، قائلًا: هذا إجراء طبيعي ومنطقي عقب المجزرة الدموية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفى المعمداني في غزة.

وأضاف خلال مؤتمر نظمته نقابة الصحفيين: المحور بين مصر والأردن وفلسطين يقوم على الشراكة التاريخية بينها، والقمة في عمان كانت من المفترض أن تتم بين القادة الثلاثة، والاجتماع الثلاثي يمكن أن يعقد ولكن تم إلغاء مشاركة بايدن.

وتابع: يوجد تفاوت في المواقف بين دولة عربية وأخرى، ونقدر ظرف كل دولة عربية على حدة لكن نحن نعتبر أن الدعم العربي والشعوب هو واجب وطني وقومي عربي، ولا نريد أن ندخل في اشتباك مع الأشقاء العرب ومعنا مصر والأردن ودول عربية أخرى نعرف موقفها.