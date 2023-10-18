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BBC

الرئيس السيسي يعلن الحداد العام على أرواح ضحايا مستشفى المعمداني

01:54 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي إن ما يحدث في غزة هو محاولة لدفع السكان واللجوء إلى مصر؛ نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، على أن يكون هذا المسار استراتيجيًّا وداعمًا لدول أخرى للانضمام إليه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، اليوم الأربعاء، أنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير في إسرائيل، فتوجد صحراء النقب في إسرائيل، حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة؛ لكن نقلها إلى مصر أمر خطير، ستتحول سيناء إلى قاعدة لعمليات ضد إسرائيل، ويبقى السلام كله بيتلاشى في إطار فكرة.

وتابع السيسي: الرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضهم ببعض، وإذا استدعى الأمر إني أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة، سترون ملايين من المصريين.. باقول الكلام عشان شايفين إن فيه حصار مطبق؛ الهدف في النهاية نقل الفلسطينيين.

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