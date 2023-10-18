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بالملابس السوداء.. التحالف الوطني ينظم وقفة احتجاجية: "مرابطون حتى الإغاثة"

01:01 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي

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القاهرة - مصراوي:
أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تنظيم وقفة احتجاجية اليوم "قد تطول"، بالملابس السوداء؛ لمطالبة شعوب العالم بالضغط على حكوماتهم لوقف القتل في غزة ودخول المساعدات الإنسانية.

وقال التحالف في بيان اليوم: "نسأل من شعوب مصر، الدول الإسلامية والعربية، والعالم بأسره، التضامن مع "وقف القتل" عن طريق: ارتداء الملابس السوداء، تغيير شعارات وسائل التواصل الاجتماعي لشعار الحملة "مرابطون حتى الإغاثة".

وأضاف البيان: "نسأل منهم رفع أصواتهم في كل مكان للتنديد بالقتل وللمطالبة بدخول المساعدات... الصمت عن القتل أسوأ من القتل".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي إن ما يحدث في غزة هو محاولة لدفع السكان واللجوء إلى مصر؛ نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، على أن يكون هذا المسار استراتيجيًّا وداعمًا لدول أخرى للانضمام إليه.

وتابع السيسي: الرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضهم ببعض، وإذا استدعى الأمر إني أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة، سترون ملايين من المصريين.. باقول الكلام عشان شايفين إن فيه حصار مطبق؛ الهدف في النهاية نقل الفلسطينيين.

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