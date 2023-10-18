إعلان

BBC

بحضور السفير الفلسطيني.. دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة داخل نقابة الصحفيين

12:48 م الأربعاء 18 أكتوبر 2023

السفير الفلسطيني مع نقيب الصحفيين ومجلس النقابة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- إسلام لطفي
وقف الصحفيون داخل نقابة الصحفيين، دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، وخاصة ما حدث مساء أمس باستهداف مستشفى المعمداني بغزة.
ونظمت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، لقاءً مفتوحًا مع السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.
وتحدث فيه السفير حول ما يجرى الآن فى قطاع غزة والعدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين هناك.

سوق مصراوى

السفير الفلسطيني دقيقة حداد شهداء غزة نقابة الصحفيين

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تغطية خاصة- مجزرة مستشفى المعمداني بغزة.. جريمة حرب جديدة للاحتلال أمام أنظار العالم