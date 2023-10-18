بحضور السفير الفلسطيني.. دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة داخل نقابة الصحفيين

كتب- إسلام لطفي

وقف الصحفيون داخل نقابة الصحفيين، دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، وخاصة ما حدث مساء أمس باستهداف مستشفى المعمداني بغزة.

ونظمت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، لقاءً مفتوحًا مع السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوح.

وتحدث فيه السفير حول ما يجرى الآن فى قطاع غزة والعدوان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين هناك.