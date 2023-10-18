مؤسسة حياة كريمة: تدين بكل العبارات الجريمة النكراء للإحتلال الغاشم على المستشفى المعمداني

كتب- محمد عبدالناصر:

‏أدانت مؤسسة حياة كريمة الجريمة النكراء التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحد سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

‏وأمام هذا التعد السافر، فإن مؤسسة حياة كريمة تؤكد على استمرارها في حشد جهود الإغاثة و الدعم للأشقاء في غزة

‏وأكدت المؤسسة أن دماء الضحايا الطاهرة هي وقود يحرك الملايين في الدول العربية وحول العالم نحو إستعادة الإنسانية والالتزام بالقانون.. كلاهما السبيل الباقي أمام عالم ساعي للسلام ولن يحتمل مزيدا من الحروب