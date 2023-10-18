التحالف الوطني يطالب بضرورة فتح ممرات آمنة فوراً في غزة لإيصال المساعدات

كتب- محمد عبدالناصر:

طالب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجميع كياناته بضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين العزل المحاصرين في غزة.

وفي سياق متصل، أدان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومصابين.

كما عبر التحالف الوطني عن استنكاره لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية وإصراره على اتباع سياسات العقاب الجماعي الغاشمة .

وباعتبار التحالف الوطني صوت للمجتمع المدني في مصر، فقد توجه بأشد عبارات اللوم للمجتمع الدولي والذي يصر على غض الطرف واتباع مبادئ إزدواجية المعايير في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة .