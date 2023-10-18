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السيسي: نقل الفلسطينيين إلى سيناء يعني نقل القتال فيها

11:10 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما يحدث في غزة هو محاولة لدفع السكان واللجوء إلى مصر؛ مضيفا: نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، على أن يكون هذا المسار استراتيجيًّا وداعمًا لدول أخرى للانضمام إليه.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، اليوم الأربعاء، أن القطاع تحت سيطرة إسرائيل.. عايز أقول إيه اللي خلَّى الموضوع وصل لكده؟ هل فيه دولة فلسطينية نجحنا إنها تخرج للنور رغم المبادرات، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ويبقى فيه قوات عربية أو أممية أو من الناتو تضمن الأمن والاستقرار؟.. ده ما حصلش، لو جينا واجتزأنا دون معرفة الأسباب؛ نحن لا نبرر أي عمل يستهدف أي مدني، هذه قضية القضايا، ولها تأثير كبير على الأمن والاستقرار، وفيه رأي عام داعم جدًّا، فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر.

وتابع السيسي: يعني حدوث ذلك في الضفة والأردن؛ إذن مفيش دولة فلسطينية، أنا باحذر من خطورة هذا الأمر؛ نقل اللاجئين من القطاع إلى سيناء، هو نقل القتال إلى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق على إسرائيل، وبالتالي من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وتضرب الأراضي المصرية؛ لكن مصر دولة كبيرة، محتاجين ألا نبدد فكرة السلام اللي حرصت عليه مصر.

وأضاف الرئيس السيسي أنه إذا كانت هناك فكرة للتهجير في إسرائيل، فتوجد صحراء النقب في إسرائيل، حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة؛ لكن نقلها إلى مصر أمر خطير، ستتحول سيناء إلى قاعدة لعمليات ضد إسرائيل، ويبقى السلام كله بيتلاشى في إطار فكرة.. الرأي العام المصري والعربي يتأثر بعضهم ببعض، إذا استدعى الأمر إني أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض الفكرة سترون ملايين من المصريين.. بقول الكلام عشان شايفين إن فيه حصار مطبق؛ الهدف في النهاية نقل الفلسطينين.

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