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BBC

استثنائية الاعتداء.. شريف عامر يعلق على قصف مستشفى المعمداني بغزة

03:48 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

شريف عامر

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كتب- محمد شاكر
استنكر الإعلامي شريف عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني بغزة.

وغرد عامر قائلا: لا رئيس أمريكي من قبل أبدى هذا القدر من الانحياز ، ولا قمة عربية أمريكية من قبل تم إلغاؤها بهذا الشكل.
وأضاف عامر: استثنائية الاعتداء الصارخ تفرض مواقف استثنائية.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.
ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

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