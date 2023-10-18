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BBC

هولوكوست.. علاء مبارك يستنكر قصف مستشفى المعمداني بغزة

03:16 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

علاء مبارك

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كتب- محمد شاكر
استنكر علاء مبارك، الجريمة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي بقصف بربري مجرم على مستشفى المعمداني بقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ما يجاوز الألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال.

وعلق مبارك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع اكس: مجزرة وحشية وإبادة جماعية، هولوكوست القتل الممنهج من قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى، ضرب مستشفى المعمداني.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.
ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

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علاء مبارك مستشفى المعمداني الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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