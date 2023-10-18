مجزرة.. اتحاد عمال مصر يدين قصف المستشفي المعمداني في غزة



كتب-محمد أبو بكر:

أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عن إدانته بأشد العبارات، لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان له، أن قصف إسرائيل المتعمد لـ المستشفى المعمداني، والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء، جريمة ضد الانسانية يجب ان يعاقب مرتكبوها.

ودعا اتحاد عما مصر، المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الاخلاقية والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لاطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.