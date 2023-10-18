الوطنية لحقوق الإنسان تدين قصف مستشفى المعمداني.. إبادة جماعية



كتب-محمد أبو بكر:

أدانت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار محمد عبد النعيم، قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني، والذي يعد استمرار لجريمة الإبادة الإجماعية التي تقوم قوات الاحتلال بارتكابها منذ عشر ايام.

وناشدت المنظمة المؤسسات الدولية والدول الكبري التدخل لوقف هذه الجريمة.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، لارتكاب هذه الجرائم داخل الأراضي الفلسطينية، والتي قامت بالتوقيع علي ميثاق روما، مما يمد اختصاص المحكمة له

المنظمة المتحده الوطنية لحقوق الانسان.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.