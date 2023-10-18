حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة: قصف مستشفي المعمداني جريمة مكتملة الأركان

كتب-محمد أبو بكر:

أدانت حملة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد المرشح لرئاسة الجمهورية، بأشد العبارات قصف الجيش الإسرائيلي للمستشفي الأهلي المعمداني داخل قطاع غزة، واستشهاد أكثر من 500 من الفلسطينين العزل من المرضي والأطقم الطبية.

وقال النائب الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي بإسم حملة رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة: إن ما حدث جريمة ضد الإنسانية، وترقى إلى جرائم الحرب باستهداف مستشفي لعلاج المرض داخل قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد كل هذا العدد من الأبرياء.

وأكد "الهضيبي" أن حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، تطالب بوقف فوري لتلك المجازر التي ترتكبها اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف: الحملة تضع تضحيات الشعب الفلسطيني ونضاله محل تقدير، مشددا على أن حزب الوفد بكل تشكيلاته والحملة الانتخابية لرئيس الوفد يدينان ما يحدث بشكل كامل ويطالبون المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف بقوة في وجه هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.