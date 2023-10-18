القاهرة الإخبارية تكشف كواليس إلغاء القمة مع بايدن: مصر وفلسطين ضغطا على الأردن

(مصراوي)

كشفت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، عن كواليس إلغاء القمة الرباعية، بين مصر والأردن وفلسطين مع الرئيس الأمريكي بايدن، والتي كان من المقرر عقدها في عمان صباح الأربعاء.

وجاء التأجيل بعد توافق مصري فلسطيني وضغط منهما على الأردن لإلغاء الاجتماع، بحسب المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد القصف الإسرائيلي الغاشم الذي تم على مستشفى المعمداني بغزة، ووقوع مئات الشهداء والمصابين، وهي الجريمة البشعة والمجزرة التي حركت الشارع في غالبية الدول العربية، إذ أن القصف استهدف الأطفال والمدنيين وهو ما أدى إلى توافق فوري بين مصر وفلسطين على إلغاء الاجتماع وإبلاغ المملكة الأردنية الهاشمية بضرورة عدم عقد القمة، رغم تحرك الرئيس الأمريكي بايدن ليبدأ جولته في الشرق الأوسط، وهو ما التزم به الأردن وأعلنه بالفعل.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لسقوط 500 شخص بين شهيد وجريح، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.