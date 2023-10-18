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BBC

مستشفى المعمداني.. الكنيسة الأرثوذكسية تدين العنف الإسرائيلي

01:08 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

البابا تواضروس

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كتب- إسلام لطفي:
أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، العنف الإسرائيلي غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، والذي بلغ ذروة قاسية اليوم بقصف المستشفى المعمداني في غزة مما أسفر عن سفك دماء مئات الأبرياء من الشهداء والمصابين.

وأضافت: وإذ ندين هذا الهجوم نؤكد على موقفنا الثابت ضد إراقة الدماء الزكية في كل مكان وعلى كل جانب، وعلى دعمنا الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش الآمن داخل أراضيهم، ونصلي أن يعينهم الله على ما يواجهونه من أهوال، وأن يعطي طمأنينةً للعالم كله.

وقصفت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 300 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض، إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.
ووفقاً للصحة الفلسطينية، فقد سقط عشرات الشهداء حتى اللحظة في قصف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وما زال هناك مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمداني وسط غزة.

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