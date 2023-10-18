منصة حقوق الإنسان: 42 حزبا سياسيا يطالبون بمحاكمة نتانياهو



كتب- محمد شاكر

أدانت منصة حقوق الإنسان لتحالف تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى الشعب الفلسطيني وعلى المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى.

وأعلن النائب تيسير مطر أمين عام التحالف أن هذا العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكا صريحا وواضحا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وأن صمت دعاة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والعالم الغربي بل في العالم كله يمثل جريمة هى الأخرى بل يمكن أن يكونوا شركاء في الجريمة التي ترتكبها إسرائيل الآن ضد الشعب الفلسطينى الأعزل وضد المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ.

وقال النائب تيسير مطر: إن دعاة حقوق الانسان في العالم الغربي ومنظمات حقوق الانسان في أوروبا التي طالما ما ارتفع صوتها لأبسط انتهاكات لحقوق الانسان في أي دولة من الدول، لماذا تقف صامتة ولم تتحرك؟ مؤكدا أن هذا الصمت يمثل في حد ذاته جريمة وأن التاريخ لن يرحم الصامتين الآن وسوف يحاسبهم غدا.

وقال مطر: إننا هنا من مصر وباسم 42 حزبا سياسيا نطالب بتحقيق دولي في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في قصف الأطفال والشيوخ والنساء وانتهاك حرمه الموتى في القبور بل وحرمان الشعب من الغذاء والدواء والماء والوقود هذه كلها جرائم تستوجب العقاب والتحقيق.

وواصل: إننا نطالب باسم 42 حزبا سياسيا بأن يحاكم نتنياهو وحكومته بما في ذلك حكومة الحرب والطوارئ ووزير دفاعه الذي وصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية أمام محكمة لاهاي لحقوق الانسان حتى يكون عبرة لكل من يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتابع: إننا هنا من مصر العروبة وباسم 42 حزبا سياسيا نطالب السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة لبحث كل الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان خاصة أن مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية لديها ملف كامل بكل الانتهاكات التي ارتكبتها اسرائيل منذ يوم السابع من أكتوبر حتى الآن ضد المدنيين في قطاع غزة.