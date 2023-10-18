إعلان

BBC

قصف مستشفى المعمداني.. حمدين صباحي يهتف: تسقط إسرائيل

12:31 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

حمدين صباحي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


القاهرة - مصراوي:
نظم عدد من رؤساء أحزاب وقيادات وأعضاء الحركة المدينة، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بجاردن سيتي مساء الثلاثاء؛ تنديداً بالقصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والمصابين.

وقاد حمدين صباحي الهتافات أمام السفارة الأمريكية، مرددا: "تحيا مصر .. تحيا فلسطين .. تسقط إسرائيل.. تسقط الإدارة الأمريكية.. يسقط الانحياز البريطاني"، كما هتف "بنرددها جيل ورا جيل.. بنعاديكي يا إسرائيل".

وقال طلعت خليل، نائب رئيس حزب المحافظين، إنه "أثناء اجتماع رؤساء أحزاب الحركة المدنية منذ قليل بحزب المحافظين سمعنا بمذبحة مستشفى المعمداني بغزة قام بها المجرمين من ضمن سلسلة جرائمهم فما كان منا إلا أننا توجهنا من شوارع جانبية بجاردن سيتي للوقوف أمام السفاره الاميركية لنعبر عن غضبنا مما يحدث".

سوق مصراوى

حمدين صباحي السفارة الأمريكية القاهرة مجزرة المستشفى المعمداني مستشفى المعمداني

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تغطية خاصة- مجزرة مستشفى المعمداني بغزة.. جريمة حرب جديدة للاحتلال أمام أنظار العالم