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الحملة الرسمية للسيسي: قصف مستشفى المعمداني انتهاك صريخ للقانون الدولي

12:23 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

الحملة الرسمية للسيسي

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القاهرة - مصراوي:
أدانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بأشد العبارات وبكل استياء تصاعد الأحداث في قطاع غزة ومشاهد القتل الوحشي المؤسفة والمحزنة للأطفال والأبرياء.

واستنكرت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، هذا القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة بشكل غير مسبوق.

واعتبرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي هذا القصف المتعمد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتهيب بالمجتمع الدولي سرعة التدخل لوقف القصف والاستهداف الجماعي لمثل هذه الأهداف المدنية، حتى لا تتفاقم الأحداث لتتحول لكارثة بشرية سيكون الخاسر الأكبر فيها هو الإنسانية.

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حملة السيسي قصف مستشفى مستشفى المعمداني قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

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