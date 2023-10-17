287 مليون جنيه إيرادات.. رئيس "جنوب الدلتا" للكهرباء يكشف سبب الزيادة



كتب ـ محمد صلاح

أكد المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنحو ٥١٢ مليون و٨١ ألف جنيه.

وأشار "البيلي" فى تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الحمل الأقصى بلغ ٢٤٢٥.٥ ميجا وات خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مقابل ٢٣٤٨.٥ ميجاوات خلال العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بزيادة قدرها ٧٧ ميجاوات بنسبة ٣.٢٨% بينما كان الحمل الأقصى المستهدف بالموازنة ٢٣٨٤.٤٣ ميجاوات.

ونوه البيلى إلى أنه بلغت نسبة الفقد ١٩.٧٧% خلال العام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ مقابل ٢١.٨٦ %، علما بأن انخفاض الفقد بنسبة ٢.٠٩ عن العام السابق أدى لزيادة الإيرادات بنحو ٢٨٧ مليون جنيه.

وأوضح البيلي أنه تم الانتهاء من تطوير مراكز خدمة المواطنين بالفروع وتزويدها بالأثاث اللازم وبأجهزة حاسب إلى عليها كافة البرامج اللازمة لأداء جميع خدمات العملاء وكذلك أيضا الانتهاء من ربط نظام تهيئة العدادات بخدمة العملاء، مما أدى إلى سرعة إنهاء دورة تركيب العداد مع الحفاظ على أولوية التقديم للتركيب وحوكمة دورة تركيب العدادات الجديدة وعدادات المنصة والإحلال.