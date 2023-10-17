رئيس "برلمانية التجمع": إسرائيل ترتكب "هولكوست جديد" ضد غزة



كتب سامح سيد:

قال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن إسرائيل ترتكب "هولكوست جديد" في غزة باستهداف الأطفال والمستشفيات.

وأدان مغاوري في تصريحات خاصة لمصراوي الموقف العربي أمام التمادي الصهيوني في جرائمه التي تستهدف تهجير أهالي غزة.

وتسائل: "أين الموقف العربي أمام هذا التحالف الغربي الأمريكي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف الأطفال والمدنيين".

وشدد "مغاوري" على ضرورة اتخاذ موقف عربي قوي وحاسم لوقف مخططات إسرائيل وإلا ستنجح إسرائيل في تنفيذ مخططها، كما لا يجب السكوت على هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها هذا الكيان الصهيوني.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

تحدثت مصادر بقطاع غزة أن طائرة إسرائيلية شنت غارة على ساحة المستشفى في وقت تواجد فيها مئات الفلسطينيين النازحين، والذين لجأوا إليه بحثًا عن مكان آمن.

اعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وإذا تم تأكيد أعداد الضحايا بالهجوم، فسيكون الهجوم الجوي الإسرائيلي الأكثر دموية في 5 حروب منذ عام 2008.