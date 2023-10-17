"دفاع النواب": مجزرة مستشفي المعمداني "جريمة مكتملة الأركان"

كتب- نشأت علي:

هاجم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المجزرة الإنسانية التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بضرب مستشفي المعمداني في غزة، مؤكداً أنها جريمة مكتملة الأركان، وتأتي استمرار للانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني.

وأضاف في بيان اليوم، أن الصمت الدولي والغربي المتخاذل عن نصرة الحق، وإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار الانتهاكات على الشعب الفلسطيني أمر "مخزي، والعالم كله يتحمل مسؤولية الأبرياء".

وطالب باجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية؛ لوضع حد للممارسات العنصرية والإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، موضحاً أن جريمة مستشفى المعمداني في غزة نقطة سوداء تضاف لتاريخ إسرائيل الإجرامي.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، ما أدى لاستشهاد أكثر 500 شهيد، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

تحدثت مصادر بقطاع غزة أن طائرة إسرائيلية شنت غارة على ساحة المستشفى في وقت تواجد فيها مئات الفلسطينيين النازحين، والذين لجأوا إليه بحثًا عن مكان آمن.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد العام ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام حدادًا على شهداء مستشفى المعمداني وجميع شهداء الشعب الفلسطيني.

وأظهرت مقاطع فيديو، سيارات الإسعاف وهي تنقل الضحايا والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

اعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وإذا تم تأكيد أعداد الضحايا بالهجوم، فسيكون الهجوم الجوي الإسرائيلي الأكثر دموية في 5 حروب منذ عام 2008.