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نقابة التمريض تستنكر استهداف مستشفى المعمداني: "جريمة حرب"

10:44 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

كوثر محمود نقيب التمريض

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كتب- أحمد جمعة:

استنكرت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، استهداف المستشفيات والأطقم الطبية بالأراضي الفلسطينية، بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والضحايا، مؤكدة إنها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

وأكدت نقابة التمريض، أن المواثيق الدولية وقوانين الحرب تحمي المنشآت الطبية والمستشفيات وتمنع استهدافها باعتبارها المكان الوحيد الذي يسعف المصابين والجرحى، ولا يضم سوى الأطقم الطبية والتمريضية وليس منشأة عسكرية.

وأشارت إلى أن مجلس نقابة التمريض يعلن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، شأنه شأن الشعب المصري، مؤكدة أن النقابة لن تتأخر عن تقديم الدعم الكامل، للأشقاء الفلسطينيين متى كان ذلك ممكنا.

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