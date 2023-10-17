رئيس الإنجيلية: قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني "تعدٍّ على القيم الإنسانية"

رئيس الإنجيلية: قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني "تعدٍّ على القيم الإنسانية"
كتب- إسلام لطفي:
أدانت الطائفة الانجيلية بمصر، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.
وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن حزنه الشديد إزاء استخدام العنف الوحشي غير المُبرَّر، وقصف منشآت مدنية.
وأكد أن إسرائيل تجاوزت القانون الدولي والتعدي على جميع القيم الإنسانية.
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