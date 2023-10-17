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BBC

رئيس الإنجيلية: قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني "تعدٍّ على القيم الإنسانية"

10:35 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

القس أندريه زكي

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كتب- إسلام لطفي:

أدانت الطائفة الانجيلية بمصر، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن حزنه الشديد إزاء استخدام العنف الوحشي غير المُبرَّر، وقصف منشآت مدنية.

وأكد أن إسرائيل تجاوزت القانون الدولي والتعدي على جميع القيم الإنسانية.

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