الجريدة الرسمية تنشر قرار رأس مال شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية

كتب - محمد عبيد:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، رقم 132 لسنة 2023، حول النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية التابعة للقابضة مصر للطيران.

ونص القرار في مادته السادسة هلة تحديد رأس مال شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، المرخص به بمبلغ 400 مليون جنيه مصري، وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ فقط 308 ملايين جنيه و538 ألف جنيه، موزعا على عدد أسهم تقدر بأكثر من 3 ملايين سهم.

وحدد القرار قيمة كل سهم في شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بـ 100 جنيه مصري، وجميعها مملوكة بالكامل للشركة القابضة مصر للطيران.

ونوهت الجريدة الرسمية، أن هذا القرار يتم العمل به من اليوم التالي لنشره، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.