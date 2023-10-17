رئيس "عربية النواب": مجزرة مستشفي المعمداني بغزة وصمة عار ستطارد إسرائيل
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن استهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين، هو "عمل إجرامي ومجزرة بشعة تكشف ازدواجية الغرب في التعامل مع ملف حقوق الإنسان".
وأضاف في بيان، أن "إسرائيل وحلفاؤها أثبتوا للعالم كله أنهم بلا إنسانية، وان الهجمات الغاشمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ستظل وصمة عار تطاردهم وتفضح شعاراتهم الرنانة بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان، وهم أبعد ما يكونوا عن ذلك".
وأوضح أباظة أن الموقف المصري سيظل يذكره التاريخ، فلا يوجد دولة قدمت ما قدمته مصر للأشقاء الفلسطيني، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة لوقف تلك الحرب غير الإنسانية التي يتعرض لها الشعب.
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