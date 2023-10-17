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BBC

سمير غطاس يكشف لمصراوي سبب قصف إسرائيل لساحة المستشفى المعمداني

09:16 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

الدكتور سمير غطاس

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كتب- محمد شاكر:

كشف الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، سبب القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

وقال "غطاس" في تصريحات لمصراوي، إن إسرائيل قصفت ساحة المستشفى المعمداني في قطاع غزة والمقابر الموجودة خلفها؛ اعتقادا منهم بوجود قاعدة صواريخ في هذه المنطقة، وحتى يتم إجلاء الناس الموجودين بها.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.

وأعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، سقوط ما يزيد عن 500 ضحية في استهداف مستشفى الأهلي المعمداني.

وقصفت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، دون سابق إنذار مستشفى المعمداني في غزة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين هناك، وهناك المئات تحت الأنقاض حتى الآن، وفقًا للصحة الفلسطينية.

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