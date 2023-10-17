وزير التنمية المحلية يفتتح منفذًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في البحيرة

كتب - محمد نصار:

وجه وزير التنمية المحلية هشام آمنة، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ والمعارض وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة أمام المواطنين في جميع القري والمدن والأحياء.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ونائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع، اليوم الثلاثاء، منفذ بيع السلع الأساسية والغذائية بمدينة إيتاي البارود بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بجميع المحافظات وتلبية كافة احتياجات المواطنين، وتشمل خفض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي (السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة والأرز).

كما وجه آمنة بالعمل على توفير أماكن جديدة لإقامة الشوادر والمنافذ دون زحام أو تكدس مرورى خاصة المناطق الأكثر احتياجًا والتنسيق مع الجهات المعنية بمختلف الوزارات.

وعقب الافتتاح، تفقد الوزير ونائب المحافظ المنفذ للتأكيد من وجود تخفيضات حقيقية على جميع السلع المعروضة، بالإضافة إلى جودة تلك المنتجات، واستمع الوزير لعرض كامل حول أسعار جميع المنتجات والسلع والخضراوات واللحوم الموجودة بالمعرض مثل (الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام والأرز) والتي تم تخفيض أسعارها جميعًا.

وقال وزير التنمية المحلية إن مبادرة رئيس مجلس الوزراء تهدف لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.

وأكد أهمية المرور الدوري على مدار اليوم من الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة، ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق، وضبط منظومة الأسعار، ومتابعة توافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة؛ تحقيقًا للصالح العام.

كما وجه مختلف القيادات بالمحافظات بمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشكل دوري، حيث أن هناك لجانًا مختصة بكل محافظة للمرور الميداني تضم الجهات المعنية بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري.

وتابع أن وزارة التنمية المحلية تتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين والتفاعل الفوري مع أي شكاوى عن الغش التجاري؛ حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

والتقى عددًا من المواطنين الذين ترددوا على المنفذ، واستمع لآرائهم بالأسعار الخاصة بالمنتجات والتخفيضات وجودة السلع وما تم تنفيذه من تخفيض للأسعار، فضلًا عن احتياجاتهم وطلباتهم من السلع.