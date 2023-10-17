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"علام" يستقبل مفتي لبنان عقب وصوله لحضور فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء

07:32 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

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كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم اليوم الثلاثاء الشيخ عبداللطيف دريان مفتي لبنان في مطار القاهرة الدولي عقب وصوله من العاصمة اللبنانية بيروت لحضور فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء.

ومن جانبه .. شكر مفتي لبنان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة..معربًا عن أمنياته بالتوفيق لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في مؤتمرها المرتقب انعقاده غدًا الأربعاء حول الفتوى وتحديات الألفية الثالثة.

يأتي ذلك ضمن استقبال فضيلة مفتي الجمهورية لعدد من وفود الدول المشاركة في المؤتمر العالمي الثامن لدار الإفتاء المصرية الذي تنطلق فعالياته غدًا الأربعاء ، وسيشهد على مدار يومين العديد من الفعاليات المهمة ، حيث ستنطلق الفعاليات في التاسعة صباحًا ، وستشهد الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم تسجيلي حول الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وأهداف المؤتمر والتحديات التي تواجهها الفتوى في الألفية الثالثة.

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شوقي علام مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان مفتي لبنان المؤتمر العالمي للإفتاء

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