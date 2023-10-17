شيخ الأزهر يوجه بإطلاق حملة "اغيثوا غزة"
كتب- محمود مصطفى:
وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بيت الزكاة والصدقات المصري، بإطلاق حملة "اغيثوا غزَّة"، تحت شعار «جاهدُوا بأموالكم وانصروا فلسطين»؛ لدعم قطاع غزة وفلسطين وتقديم المساعدات الإغاثيَّة العاجلة لهم.
وأشار بيت الزكاة والصدقات، إلى أنه تم فتح باب التبرعات المادية والعينية والمستلزمات الطبيَّة، لدعم أهلنا في قطاع غزة، وذلك في إطار برنامج «إغاثة» أحد برامج بيت الزكاة والصدقات المصري.
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