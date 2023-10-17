حدث في 8 ساعات| قمة أمريكية مصرية أردنية غدًا.. وطلب إحاطة عن استبعاد 14 ألف معلم

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها انعقاد قمة أمريكية مصرية أردنية في العاصمة عمان غدًا، لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة، وإصدار وزارة التعليم بيان حول أزمة استبعاد 14 ألف معلم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

قمة أمريكية مصرية أردنية في العاصمة عمان غدا

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، عقد قمة أمريكية مصرية أردنية في العاصمة عمان غدًا، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني؛ لمناقشة الأوضاع في غزة.

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السيسي ورئيس وزراء اليابان يبحثان هاتفيا تطورات غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.

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أسعار الحج في 2024.. عضو "شركات السياحة" يكشف التفاصيل بعد التضخم

قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إنه سيتم الإعلان رسميًّا عن ضوابط الحج للموسم الجديد خلال أسبوعين.

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أزمة استبعاد 14 ألف معلم.. وزارة التعليم تصدر بيانا والبرلمان يتحرك

تصاعدت أزمة استبعاد 14 ألف معلم من قائمة الناجحين في مسابقة 30 ألف لعام 2022، بعد أن تقدم النائب محمود قاسم بطلب إحاطة إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم والفني، حول هذا الأمر.

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المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي بالناشرين المصريين

التقى فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده، وعدد كبير من الناشرين والمهتمين بصناعة النشر في مصر بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء حملة المرشح.

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"بلغ حد الكارثة".. الصحة العالمية تكشف الوضع الإنساني في قطاع غزة

كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن تطورات الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار كامل من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ هجوم حماس المباغت السبت قبل الماضي.

وقال المنظري في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم: "منذ أحد عشر يومًا، استيقظ إقليم شرق المتوسط، الذي يواجه من قبل ذلك مجموعة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، على حالة طوارئ جديدة تشمل إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وقد بلغت الآن حد الكارثة".

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