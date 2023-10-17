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BBC

29 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

06:13 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

طقس

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القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، و تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 22

العاصمة الإدارية 29 22

6 أكتوبر 30 21

بنهــــا 29 22

دمنهور 28 22

وادي النطرون 29 22

كفر الشيخ 28 21

المنصورة 29 22

الزقازيق 28 22

شبين الكوم 29 21

طنطا 28 20

دمياط 28 21

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 30 20

السويس 31 20

العريش 29 20

رفح 27 21

رأس سدر 31 20

نخل 29 12

كاترين 23 15

الطور 30 22

طابا 29 20

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 26 20

مطروح 25 19

السلوم 26 17

سيوة 29 16

رأس غارب 31 21

الغردقة 32 22

سفاجا 31 22

مرسى علم 32 23

شلاتين 33 23

حلايب 30 25

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 30 25

الفيوم 29 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 17

أسيوط 30 17

سوهاج 31 19

قنا 32 20

الأقصر 33 19

أسوان 33 20

الوادي الجديد 32 18

أبوسمبل 33 21

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طقس مائل للحرارة طقس أمطار رياح شبورة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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