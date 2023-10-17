أسعار الحج في 2024.. عضو "شركات السياحة" يكشف التفاصيل بعد التضخم

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إنه سيتم الإعلان رسميًّا عن ضوابط الحج للموسم الجديد خلال أسبوعين.

وأضاف السيسي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن أسعار برامج الحج لهذا العام ستختلف عن الموسم السابق، وستزداد بنحو ٥% إلى ١٠%؛ نتيجة التضخم.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أنه تفاديًا لأخطاء الموسم السابق، توجد حاليًّا حيطة وحذر في اختيار الشركة التي ستلتزم بتنظيم رحلات الحج، من خلال عمل لجنة مكلفة بوضع الضوابط للحصول على أفضل خدمة بأفضل سعر.

كان عضو بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أعلن مؤخرًا أن ضوابط رحلات الحج للموسم الجديد لن تختلف كثيرًا عن الموسم السابق، باستثناء بعض الأخطاء التي سيتم تجنبها في الضوابط الجديدة؛ من أجل تقديم أفضل خدمة للحجاج.