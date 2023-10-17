فائدة 4%.. 28.5 ألف مشروع مولها صندوق التنمية المحلية منذ 2014

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة التنمية المحلية في يوليو 2014 برنامج تمويل "صندوق التنمية المحلية" من أجل توفير قروض ميسرة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة بالمحافظات.

ويستهدف "صندوق التنمية المحلية" توفير قروض لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتوفير فرص عمل والمساهمة في القضاء على البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

وحصل "مصراوي" على تفاصيل المشروعات التي مولها الصندوق منذ 1 يوليو 2014 وحتى 15 سبتمبر 2023 والتي جاءت على النحو التالي:

ويوفر الصندوق الحصول على قروض قصيرة الأجل تسدد خلال سنتين ونصف السنة، وقروض متوسطة الأجل تسدد خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، وقروض ممولة من 30 لـ60 ألف جنيه بحد أقصى 5 سنوات.

وتبلغ تكلفة الإقراض 6% سنويا مصروفات إدارية، تُخفض إلى 4% في الحالات التالية:

1- المقترضون السابق حصولهم على قرض الصندوق والتزموا بالسداد ويرغبون في قرض جديد لاستكمال نفس المشروع.

2- المتحررون من الأمية.

3- ذوو الاحتياجات الخاصة بشرط تناسب نسبة إعاقتهم مع نوعية المشروع.

ويتيح الصندوق تمويل المشروعات التالية:

1- المشروعات الإنتاجية (الإنتاج الزراعي والحيواني - الإنتاج الداجني - عسل النحل ومشتقاته - الصناعات الحرفية البسيطة - الصناعات الصغيرة الأخرى).

2- المشروعات التسويقية (أنشط الفرز والتجهيز والتعبئة - النقل والتوزيع - بيع إكسسوارات - منافذ البيع والتسويق).

3- المشروعات الخدمية ذات العائد (الميكنة الزراعية - خدمات الري).

4- الورش الحرفية المتنوعة المرخصة.

5- تطوير المخابز البلدية والأفرنجية.

6- المطاعم والكافتيريات ومحلات العصائر.