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المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي بالناشرين المصريين

03:17 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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    المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي بالناشرين المصريين
  • عرض 4 صورة
    المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي بالناشرين المصريين
  • عرض 4 صورة
    المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي بالناشرين المصريين
  • عرض 4 صورة
    المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي بالناشرين المصريين
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كتب- محمد نصار:


التقى فريد زهران، المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده، وعدد كبير من الناشرين والمهتمين بصناعة النشر في مصر بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء حملة المرشح.

وتطرق الحوار لرؤية المرشح فريد زهران تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعامل مع الأزمات الحالية.

كما ناقش الحاضرون الأزمات التي تتعرض لها صناعة النشر والحلول التي يطالب بها الناشرون ومنها اعتماد النشر كصناعة، وتعديل قانون الملكية الفكرية وأهمية نشر الوعى بين المواطنين وتشجيعهم على القراءة.

جدير بالذكر أن فريد زهران أسس وترأس مجلس إدارة دار نشر أصدرت المئات من الكتب، وحصلت على العديد من الجوائز .

سوق مصراوى

فريد زهران المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري

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