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حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدا من نقابة البنوك والأعمال المالية

02:04 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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    وفد نقابة البنوك والأعمال المالية يزور حملة السيسي الانتخابية (1)
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    وفد نقابة البنوك والأعمال المالية يزور حملة السيسي الانتخابية (3)
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    وفد نقابة البنوك والأعمال المالية يزور حملة السيسي الانتخابية (2)
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفداً من النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة النائبة سولاف درويش رئيس النقابة.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، مقدماً التحية والترحيب من الحملة بالوفد والزيارة، مؤكداً على دور النقابة في نشر الوعي بقرارات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، واصفًا القطاع المصرفي بالصلابة رغم الظروف الاقتصادية العالمية، كما أن دورهم في إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة كان لهما الفضل في صلابة القطاع المصرفي، فضلا عن أن استراتيجية البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي تعد أحد أقوى الأسباب للمساعدة في زيادة قاعدة العملاء وزيادة عدد الفروع، والتي تعد أحد ركائز دعم الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أوضحت النقابة أن التوعية بالمشاركة السياسية حق دستوري وواجب وطني، وأن عملية رفع الوعي بإنجازات الدولة المصرية التي تحققت من القيادة السياسية مستمرة، مؤكدين على دعمهم للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، انطلاقا من تقديرهم للدور الذي يقوم به المرشح على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية.

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