الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي،العميد أحمد محمد عبد الفتاح؛ للتعزية في وفاة سهير محمود سيف اليزل خليفة، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء و المواساة.
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