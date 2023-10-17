الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي،العميد أحمد محمد عبد الفتاح؛ للتعزية في وفاة سهير محمود سيف اليزل خليفة، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء و المواساة.