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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

02:01 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي،العميد أحمد محمد عبد الفتاح؛ للتعزية في وفاة سهير محمود سيف اليزل خليفة، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء و المواساة.

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الرئيس السيسي مندوب تعزية وفاة سهير محمود سيف اليزل

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