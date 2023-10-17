وزير الزراعة يبحث مع نظيره الإيطالي التعاون المشترك في المجال الزراعي

روما- أ ش أ:

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مع نظيره الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال الزراعة .

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الزراعة على هامش مشاركته في منتدى الغذاء العالمي، تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بالعاصمة الإيطالية (روما). وشرح وزير الزراعة لنظيره الإيطالي الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، وذلك اتصالا باللقاء الذي كان قد عقده بالقاهرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين الإيطاليين في وقت سابق.

وأوضح الوزير الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الأمن الغذائي.

في سياق متصل، نقل وزير الزراعة للدكتور شو دينيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالتنظيم الرائع للمنتدى والقضايا الهامة التى ناقشها مؤكدا على أهمية التعاون الدولي ودور المنظمة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

حضر اللقاء، بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.