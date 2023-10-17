مرسيدس وBMW وتويوتا.. تفاصيل جلسة مزاد سيارات ساحة جمارك مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

تعقد جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 32 لوط سيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة المطار.

وأعلنت جمارك السيارات بمطار القاهرة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ذلك سيتم في الثانية عشرة ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 24 أكتوبر، بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، أسفل كوبري عباس بالجيزة.

وأعلنت الجمارك أن السيارات عبارة عن تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج؛ لماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة، تشمل: مرسيدس وفولفو وBMW وفولكس ورانج روفر وتويوتا كرولا وراف وكامري وبرادو ونيسان مورانو وهامر.

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، متفرع من شارع التحرير، المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي، ويمكن معاينة السيارات بساحات جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي بالقرب من موقف الأوتوبيسات بمطار القاهرة؛ من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .

ونوهت الجمارك بأنه يتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين، على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات، ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط دخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة ودون عمولة .

وتابع البيان: وعلى مَن يرغب في الاشتراك في المزاد؛ شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد، ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، ويتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة .

واستطردت الجمارك، في بيانها: يجب على كل مَـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد، وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقت مـن حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن بخزينة الهيئة نقدًا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية طبقًا للمادة ٢١ من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.

ويتم تحصيل نسبة الـ٧٠ باقي مبلغ المزاد، خلال ١٥ يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد، ومن خلال البنوك المعتمدة (الأهلي/ مصر/ القاهرة) ، بما يتجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه لا غير؛ حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸، والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹، والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩، وسداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع، ويتم تسليم اللوطات المبيعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وذلك في ضوء أحكام المادة ١٤٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٩، على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومًا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قِبل الجهة الإدارية (الهيئة- الجهة مالكـة اللـوط- الجمارك المختصة) علمًا بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهة الإدارية، مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافًا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية .

وقالت الجمارك إنه لا يرد ثمن كراسة الشروط؛ بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء، ويتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ويتوجه به إلى المرور محل إقامته للترخيص .

ونوه البيان بأن جميـع السيارات المبيعة بصفة "لا ترخص"؛ يتم طمس رقـم الشاسيه تحت إشراف الجهـة ولجنة التسليم، ويتم عمل محضر بذلك، ويوقع عليه مندوب الجهة والمشتري، ولا يجوز استخـراج أي بيانات عن السيارة بعد البيع؛ فجميع السيارات بالجمارك (حوادث- محروقة) يتم تكهينها وتخريدها طبقًا للشروط الجمركية، ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك .

واستكملت الجمارك: في ما يخص اللوطات المبيعة برسم الصادر؛ يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم من قَبل الجمارك المختصة، مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الحضور والاستلام تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المبيعة برسم إعادة التصدير؛ يتم التصدير بحرًا أو جـوًا وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير .

ويجب على كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط؛ أن يتم دفع وصـل تأمين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني، ويتم وضـع وصـل تأمين لـكـل لـوط علـى حـدة وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.

ويحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة: التقدم بالذات أو بالوساطة أو ببطاقات أو عروض لتلك الجهات؛ حتى لا يتعرض المسؤول عن مخالفـة أحكام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسري عليها للمساءلة التأديبية والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي .