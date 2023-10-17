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BBC

قمة أمريكية مصرية أردنية في العاصمة عمان غدا

01:40 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

قمة أمريكية مصرية أردنية

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كتب- مصراوي:

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل عقد قمة أمريكية مصرية أردنية في العاصمة عمان غدًا.

وأوضحت مصادر أنَّه من المقرر أنَّ تناقش القمة مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة.

سوق مصراوى

قمة أمريكية مصرية أردنية عمان قناة القاهرة الإخبارية

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