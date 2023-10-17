قمة أمريكية مصرية أردنية في العاصمة عمان غدا
كتب- مصراوي:
أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل عقد قمة أمريكية مصرية أردنية في العاصمة عمان غدًا.
وأوضحت مصادر أنَّه من المقرر أنَّ تناقش القمة مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة.
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