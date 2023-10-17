"مشروعات النواب": نستهدف رفع الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة إلى 500 مليون جنيه

كتب- سامح سيد:

استعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الرابع.

وقال مرعي: نعمل على إعادة التعريف لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ بحيث يتم رفع الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة إلى 500 مليون جنيه، وبالتالي يتبع جهاز المشروعات الصغيرة ويستفاد من مزايا القانون، وكذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يتم رفع الحد الأقصى لها؛ نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وأن من ضمن أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة: العمل على تعديلات قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020، والعمل على الانتهاء منها لإقرار تلك التعديلات بالجلسة العامة للبرلمان.

وتابع مرعي بأنه ستتم دعوة جميع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل ورؤساء جمعيات رجال الأعمال وكل مَن له صلة بالمشروعات الصغيرة؛ لمناقشة كل ما يتعلق بالجمعيات والتمويل ودعم المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه ستتم دعوة جهاز المشروعات الصغيرة وجميع رؤساء القطاع بالجهاز، وكذلك دعوة هيئة تنمية الصناعة.