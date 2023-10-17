الخميس.. "الإنتاج الحربي" تشارك في معرض "إلكتروتك" لمنتجات قطاع الأسرة

القاهرة- أ ش أ:

يشارك قطاع التسويق التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، في معرض "إلكتروتك" لمنتجات قطاع الأسرة، المقرر عقده بعد غد الخميس، ولمدة 4 أيام، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكر، بأن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، بالتواجد الفعال لشركات الإنتاج الحربي بالمعارض والمؤتمرات المقامة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

وتشارك شركات الإنتاج الحربي بالمنتجات المدنية متمثلة في شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، وشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، وشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي).

وأوضح بكر أن المعرض يقدم العديد من المنتجات المدنية المختلفة لشركات الإنتاج الحربي من (أدوات الطعام والمائدة الاستانلس ستيل والألومنيوم)، والأجهزة الكهربائية من (تكييفات ثلاجات، ديب فريزر، أفران، مراوح صندوق، مراوح حائط، وسخانات وغسالات)، بالإضافة إلى لمبات لليد بقدرات مختلفة وغيرها من المنتجات المدنية المتنوعة التي تخص قطاع الأسرة.

وأكد حرص وزارة الإنتاج الحربي على إقامة المعارض الخاصة بقطاع الأسرة، حيث تعمل الشركات التابعة للوزارة على توفير المنتجات المدنية من فائض الطاقات الإنتاجية للشركات بجودة عالية وبأسعار منافسة.