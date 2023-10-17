الحكومة: توقيع اتفاقية إطارية لتطوير مدينة مطار القاهرة للشحن على هامش "الحزام والطريق"

بكين- أ ش أ:

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية إطارية بين "شركة ميناء القاهرة الجوي" وشركة "مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة" التابعة لشركة "China Energy"؛ للتعاون في تقديم مقترح حول أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل لتطوير "مدينة مطار القاهرة للشحن الجوي والمناطق اللوجستية".

يأتي ذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي، بالعاصمة الصينية بكين.

حضر توقيع الاتفاقية وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، ورئيس شركة "China Energy" سونج هيليانج، فيما وقع الاتفاقية كل من الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني أماني متولي، ورئيس شركة "مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة" سونج لينج.

وبموجب هذه الاتفاقية، تعهد "شركة ميناء القاهرة الجوي" لشركة "مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة" بإعداد مقترح خاص بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل؛ لتطوير مدينة مطار القاهرة للشحن الجوي والمناطق اللوجستية.