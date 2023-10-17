إحباط تهريب هواتف محمولة ومستلزمات طبية بمطار سوهاج

كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار سوهاج الدولي، تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من المستلزمات الطبية مع راكبين فور وصولهما من دولتي الإمارات والكويت، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

واشتبه أبو زيد خلف رئيس قسم تفتيش الركاب في راكب مصري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الإمارات على الطائرة العربية، وبتمرير أمتعتهم على جهاز الفحص بمعرفة مصطفى عزوز تحت إشراف خالد درديري رئيس قسم الفحص بالأشعة تبين وجود أجسام متماثلة متعددة، وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 7 هواتف محمولة ماركة Iphon15 pro max مخبأة بحقائب الراكب في أماكن يصعب الوصول إليها، وقدرت القيمة الجمركية المستحقة بمبلغ ٤٢٠ ألف جنيه.

كما اشتبه أبوزيد خلف رئيس اللجنة الجمركية في أحد الركاب القادمين من الكويت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت علي طائرة ايركايرو، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه شريف أحمد تحت إشراف اكرم الروبي تلاحظ وجود كثافات، وبتفتيش امتعة الراكب تبين وجود كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية داخل أكياس بلاستكية داخل حقائبه.

قرر محمد متولي محمود مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى أرقام ١٥ و١٦، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.