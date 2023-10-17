الرئيس السيسي ونظيره القبرصي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن خطورة الموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلاً عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الرئيس السيسي استعرض في هذا الصدد الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، وكذلك فيما يتعلق بتقديم ووصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.