مطار القاهرة يفوز بجائزة البيئة والتنمية المستدامة من المجلس الدولي للمطارات

كتب - محمد عبيد:

عزز مطار القاهرة الدولي مكانتة كأحد أهم المطارات في القارة الإفريقية بحصوله على جائزة البيئة والتنمية المستدامة لعام 2023 فئة المطارات كبيرة الحجم من المجلس الدولي للمطارات اقليم افريقيا ACI Africa .

وجاء في خطاب الإعلان عن الجائزة أن أعضاء لجنة التحكيم بالمجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا منبهرين بجودة الإجراءات التي يتخذها مطار القاهرة الدولي للحفاظ علي البيئة، والتزامه نحو التنمية المستدامة بالاضافة الي الحافز الكبير والتفاني في تطبيق نظام الإدارة البيئية وكافة مبادارات التنمية المستدامة في مطار القاهرة.

ومن جانبه هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين علي جهودهم للحصول علي تلك الجائزة، وقال إن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة حيث تسعي للإعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

وتم الإعلان الرسمي وتسليم الجائزة في حفل العشاء الذي أقيم على هامش الدورة الـ ٧٠ لاجتماعات المجلس الدولي للمطارت والجمعية العمومية رقم ٣٢ ، والذي يقام في مدينة داكار بالسنغال في الفترة من ١٤ وحتي ٢٠ أكتوبر الجاري، والذي تشارك فيه الشركة القابضة حيث أن مصر عضو منتخب في مجلس إدارة الإقليم الأفريقي للمطارات والذي يضم ١٥ عضوا يمثلون مطارات إفريقيا.