"القومي للبحوث" يناقش أثر الرصاص البيئي وزيادة التدخين.. 25 أكتوبر
كتب- عمر كامل:
يشهد المركز القومي للبحوث، الأربعاء 25 أكتوبر، ندوة "المخاطر الصحية للتعرض البيئى والمهنى للرصاص والاستعداد الوراثي" بالقاعة الرئيسية بالمركز القومى للبحوث على هامش فاعليات منظمة الصحة العالمية للأسبوع العالمى للحماية من التسمم للرصاص في الفترة 22 -28 أكتوبر لعام 2023 وهى من الفاعليات الهامة
على مستوى العالم.
تتضمن الندوة عرض مخرجات الأبحاث التى تمت بقسم الطب البيئى والمهنى بالتعاون مع أقسام ومعاهد أخرى من معاهد المركز القومى للبحوث. فى المقدمة سيتم عرض أعراض التسمم الحادة بالرصاص تلقيها الدكتورة هبة مهدى أستاذ طب الصناعات ورئيس القسم يعقبها الحديث عن أعراض التسمم المزمن بالرصاص وتلقيها نيرمين سعيد الباحث بالقسم.
كما يشهد إلقاء محاضرة تحت عنوان مصدر التعرض للرصاص فى الحياة المدرسية وتلقيها نيفين شرف أستاذ صحة البيئة بالقسم يعقبها الحديث عن التدخين كمصدر للرصاص والتأثير السمى الجينى وتلقيها منى محمد طه أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية البيئية بالقسم ثم التحدث عن المهنة كمصدر للتعرض المزمن للرصاص وتلقيها صفية بشير احمد أستاذ متفرغ صحة البيئة بالقسم.
ويلي ذلك، التحدث عن الرصاص والتغذية السليمة تلقيها ايمان محمد شاهى أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية البيئية بالقسم ثم تقوم سلوى فاروق حافظ أستاذ طب الصناعات بالقسم بعرض علاج التسمم من الرصاص وفي الختام سوف تعرض أمل سعد الدين حسين أستاذ متفرغ صحة البيئة بالقسم الوقاية من التعرضات للرصاص فى الحياة اليومية والمهنية.
وتركز ورشة العمل على مجهودات الحكومة في الحد من مستويات الرصاص وتفعيل دور البرامج الوقائية في حماية الأفراد والعمال المعرضين مهنيا.
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