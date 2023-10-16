مسئول بالزراعة يكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس

كتب-أحمد مسعد:

بعد انتهاء أزمة البصل في مصر، شهدت أسعار البطاطس ارتفاعات كبيرة بالأسواق بنحو 66 % خلال شهر، إذ وصل سعر طن البطاطس في السوق المحلي لنحو 20 ألف جنيه مقابل 12 ألف جنيه في سبتمبر الماضي، بزيادة 8 آلاف جنيه.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار البطاطس يعود إلى أن عروة الصيف التي زرعت في شهر 8 يظهر إنتاجها في شهر نوفمبر القادم، مشيرًا إلى أن عروة المنيا هي أولى الإنتاجية.

وأضاف عطا، في تصريح خاص لـ مصراوي، الاثنين، أن محصول البطاطس يُزرع من خلال 3 عروات؛ حيث يصل متوسط الإنتاجية إلى 15 طنًّا في الفدان الواحد في العروات الثلاث، لافتًا إلى أن محصول البطاطس الأكثر استهلاكًا بعد محصول الطماطم.

وأشار إلى أن إنتاج عروتي "8 و9" يكون الإنتاج فيها قليل، لذلك سعر البيع يكون مرتفعا بعض الشئ؛ ولكن المبالغة في التسعير تعود إلى أن بعض التجار يخزنون البطاطس في ثلاجات لإحداث شح في السوق وبالتالي بيع بأضعاف ثمنها الحقيقي.

وقال رئيس الإدارة المركزية، إن مصر تنتج حوالي 5 ملايين طن بطاطس، يتم تصدير منها ما يقرب من 500 ألف طن، والاستهلاك المحلي حوالي 4 ملايين طن.

ولفت إلى أن السيد القصير وزير الزراعة يتابع عن كثب كل ما هو متعلق بالمساحات المنزرعة من المحاصيل والإرشادات الفنية للمزراعين؛ وعلى الرغم من أن التسعير ليس دوروزارة الزراعة إلا أن الوزارة تتابع وتصدر التوصيات بالتنسيق مع أجهزة الدولة .